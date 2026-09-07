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17:47 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Радий Хабиров вошел в топ-5 федерального рейтинга международной активности

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал обновленный Индекс плотности международных контактов глав российских регионов за январь – август 2026 года. Глава Башкортостана Радий Хабиров сохранил лидирующие позиции, заняв четвертое место в интегрированном рейтинге.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

По данным экспертов, этого удалось достичь благодаря последовательной международной работе руководителя республики в течение всего года. Внешнеэкономическая и гуманитарная повестка Башкирии была сосредоточена на сотрудничестве с Абхазией, Беларусью и государствами Центральной Азии. Среди ключевых проектов — технопарк «Бекабад» в Узбекистане, создание российско-таджикистанского индустриального парка, запуск прямого авиасообщения Уфа – Сухум, а также уникальная программа «Башкирско-абхазское долголетие».

«Это заслуга личного участия Радия Хабирова в переговорных процессах и продвижении интересов региона на зарубежном треке. Башкортостан сохраняет заметное место среди регионов, которые активно участвуют в развитии внешнеэкономических и гуманитарных связей России», – отмечают эксперты.

Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Александр Купцов в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» отметил, что высокие позиции Главы РБ наглядно демонстрируют: республика последовательно выстраивает собственную региональную экономическую дипломатию.

«Здесь важно учитывать не только количество зарубежных контактов, но и их содержание. Международная повестка связана с промышленной кооперацией, продвижением продукции республиканских предприятий, транспортом, туризмом и подготовкой специалистов», — прокомментировал Купцов.

По его словам, проекты в Узбекистане и Таджикистане позволяют Башкирии закрепиться на перспективных рынках Центральной Азии, а сотрудничество с Абхазией расширяет взаимодействие за пределы сугубо экономической сферы.

«Личное участие руководителя региона в переговорах повышает политический вес достигнутых договорённостей и ускоряет их переход к практической реализации. Поэтому высокая позиция Радия Хабирова в рейтинге отражает не разовую дипломатическую активность, а системный курс на превращение внешних связей в дополнительный ресурс развития Башкортостана», — уверен собеседник информагентства.

Ранее Радий Хабиров усилил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов России.

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