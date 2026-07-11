Глава Башкирии усилил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов России

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам июня поднялся с 17-го на 14-е место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Его ежемесячно готовит Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством Дмитрия Орлова. Рейтинг оценивает степень влияния губернаторов на федеральную политическую и управленческую повестку, учитывая экспертные оценки представителей власти, бизнеса, политологического сообщества и СМИ.

Эксперты связывают рост позиций Радия Хабирова с несколькими факторами. Одним из них стало внимание федерального центра к промышленному развитию республики. В частности, председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе выставки Иннопром отметил запуск в Башкирии производства фенольного антиоксиданта — продукции, необходимой для выпуска строительных материалов и резинотехнических изделий. Подобные проекты рассматриваются как вклад региона в развитие технологического суверенитета страны и укрепляют позиции руководства республики на федеральном уровне.

Экономист, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Рустам Камалов подчеркивает, что федеральная повестка всё сильнее учитывает вклад регионов в технологическое развитие страны.

«В последние годы одним из ключевых критериев политического веса губернаторов становится способность региона участвовать в решении общегосударственных задач. Если раньше внимание в большей степени концентрировалось на социальных или бюджетных показателях, то сегодня всё большее значение приобретают проекты, связанные с промышленностью, импортозамещением и развитием критически важных производств, которые могут масштабироваться в системе "регион - страна". Поэтому Глава республики Радий Хабиров традиционно в группе руководителей регионов с очень сильным влиянием рейтинга АПЭК.

Федеральное внимание к промышленным проектам Башкортостана напрямую отражается и на экспертных оценках главы региона. Когда проекты республики становятся частью федеральной экономической повестки и упоминаются руководством правительства России как значимые для страны, это свидетельствует о высоком уровне интеграции региона в реализацию национальных приоритетов», - подчеркнул эксперт.

Старший научный сотрудник Академии наук Республики Башкортостан, член Общественной палаты РБ Александр Кобыскан считает, что рост в рейтинге отражает накопительный эффект последовательной работы региона.

«Рост сразу на три позиции в рейтинге АПЭК - это результат последовательной работы главы Башкортостана Радия Хабирова и управленческой команды по нескольким направлениям. Экспертное сообщество традиционно оценивает и текущую информационную повестку, и способность главы региона обеспечивать реализацию крупных проектов, поддерживать рабочие отношения с федеральными органами власти и добиваться практических результатов.

В случае Башкортостана дополнительным позитивным фактором стала реализация новых промышленных производств, которые отвечают задачам импортозамещения и технологического развития, о чем недавно говорили на выставке Иннопром. Чем чаще регион фигурирует в федеральной экономической повестке как площадка для запуска таких проектов, тем заметнее укрепляются его позиции и в экспертных рейтингах политического влияния», - прокомментировал Александр Кобыскан.

Ранее Радий Хабиров усилил позиции в рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» от ведущего федерального коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», сообщал «Башинформ».