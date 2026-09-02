Владимир Путин высказался о новой волне мобилизации

Глава государства назвал «чушью собачьей» вбросы о том, что после выборов в Госдуму в нашей стране объявят новую волну мобилизации.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», — сказал президент России во время пресс-подхода.

Владимир Путин накануне прибыл в Киргизию, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч.

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