В мэрии Уфы новый управляющий делами администрации

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов 2 сентября на оперативном совещании администрации объявил о новом кадровом назначении. На должность управляющего делами назначен Ильяс Бикбулатов.
«Он имеет большой опыт. У вас большой объем работы. От вас зависит в целом работа администрации города», — сказал Рустам Шарипов, пожелав успехов коллеге.
Ильяс Бикбулатов родился 7 мая 1978 года в деревне Кутушево Мелеузовского района РБ. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Большой период жизни посвятил службе в Вооруженных Силах России. Последние полгода работал в ГУП «Башфармация»: начальником отдела по безопасности, затем – заместителем генерального директора по безопасности.
Ранее Башинформ сообщал о других кадровых перестановках в уфимской администрации.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.