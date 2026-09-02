В мэрии Уфы новый управляющий делами администрации

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов 2 сентября на оперативном совещании администрации объявил о новом кадровом назначении. На должность управляющего делами назначен Ильяс Бикбулатов.

«Он имеет большой опыт. У вас большой объем работы. От вас зависит в целом работа администрации города», — сказал Рустам Шарипов, пожелав успехов коллеге.

Ильяс Бикбулатов родился 7 мая 1978 года в деревне Кутушево Мелеузовского района РБ. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Большой период жизни посвятил службе в Вооруженных Силах России. Последние полгода работал в ГУП «Башфармация»: начальником отдела по безопасности, затем – заместителем генерального директора по безопасности.

Ранее Башинформ сообщал о других кадровых перестановках в уфимской администрации.