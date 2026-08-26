В мэрии Уфы сообщили о новых кадровых перестановках

О новом кадровом назначении на оперативном совещании в мэрии сообщил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.
Известно, что Марат Рифович родился 7 июля 1977 года в селе Бакаловка Хайбуллинского района РБ. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства».
Работал в ряде организаций и учреждений инженером-механиком, главным механиком, начальником административно-хозяйственного отдела. Последний год трудился главным инженером в службе по благоустройству Дёмского района.
Напомним, как ранее писал «Башинформ», бывший руководитель СУРСИС Ильдар Ардаширов возглавил «Горзеленхоз».
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