Горзеленхоз Уфы возглавил Ильдар Ардаширов

Должность директора МБУ «Горзеленхоз» Уфы занял Ильдар Ардаширов.
Ильдар Абрикович Ардаширов родился 31 января 1968 года в Уфе. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, получил специальность инженера по эксплуатации радиотехнических средств. Позже окончил БашГУ по специальности «Юриспруденция».
Как отметили в мэрии Уфы, Ильдар Ардаширов более 30 лет своей трудовой деятельности посвятил сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он в том числе возглавлял УЖХ Советского района и Уфы, городской Единый расчетно-кассовый центр. Последние три неполных года был директором специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений (СУРСИС).
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