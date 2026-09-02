В Башкирии расширены меры поддержки по газификации жилья

Республиканское правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на газификацию индивидуальных жилых домов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РБ Андреем Назаровым 31 августа 2026 года.

Согласно документу, расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной поддержки при газификации жилья. В список включены участники специальной военной операции, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, а также участники боевых действий в составе вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик.

Особую категорию получателей составляют члены семей вышеуказанных лиц, включая:

— супругов;

— детей до 18 лет;

— детей-инвалидов старше 18 лет;

— студентов-очников до 23 лет;

— совместно проживающих родителей;

— иждивенцев.

Дополнительно расширены меры поддержки многодетных семей. Теперь к этой категории относятся семьи с тремя и более детьми, где старшему ребенку не исполнилось 18 лет или 23 года при условии его очного обучения.

Важным нововведением стало уточнение порядка предоставления поддержки. Теперь субсидия предоставляется однократно по одному основанию. Также установлен запрет на повторное получение поддержки для граждан, ранее ее получавших.

Для получения субсидии заявителям необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих их право на государственную поддержку. В случае с многодетными семьями это может быть как удостоверение установленного образца, так и документы, подтверждающие статус многодетной семьи согласно действующему законодательству.

Ранее Башинформ сообщил о том, что уровень газификации в Башкирии превысил общероссийский показатель.