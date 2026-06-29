Уровень газификации в Башкирии превысил общероссийский показатель

Как отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов, благодаря программе по догазификации ранее газифицированных населенных пунктов в республике сделано очень многое.

Работа велась в 2387 населенных пунктах Башкирии. Построено более 5 тысяч километров газопроводов, смонтированы 463 пункта редуцирования газа, обеспечена техническая возможность газификации около 96 тысяч домов. Суммарный размер инвестиций «Газпрома» по этой программе составил 26 млрд рублей.

«На сегодняшний день принято 89,5 тысячи заявок. Заключено более 88 тысяч договоров, 94% которых или 83 тысячи исполнены до границ земельных участков. Подключены к газу порядка 75 тысяч домовладений (85% от заключенных договоров), — уточнил на оперативном совещании правительства Альберт Лукманов. — Темп работ на сегодняшний день — это доведение сетей до границ 45 участков, в том числе 25 подключений домовладений к газу в день».

Напомним, в 2024 году программа догазификации была расширена и включила домовладения, расположенные на территориях ведения садоводства в газифицированных населенных пунктах.

По результатам инвентаризации домов, расположенных на территориях СНТ, подлежащих догазификации, потенциал составил 15 476 домов в 433 СНТ, расположенных в 20 муниципальных образованиях республики.

«Планом-графиком предусмотрена газификация 4636 домовладений. На данный момент принято 4,6 тысячи заявок, заключено 4,3 тысячи договоров. До границ 2751 домовладения газ доведен и в 1463 дома он подан, — рассказал генеральный директор ООО „Газпром межрегионгаз Уфа“. — Темп работ в СНТ на сегодняшний день — это доведение сетей до границ 26 участков, в том числе пять подключений домовладений к газу ежедневно».

Как уже сообщалось ранее, по решению главы государства Владимира Путина, реализация программы социальной газификации стала бессрочной. Кроме того, расширились ее параметры. В частности, предусмотрено технологическое присоединение газоиспользующего оборудования медицинских и образовательных организаций к газораспределительным сетям в газифицированных населенных пунктах без привлечения их средств.

В настоящее время принято восемь заявок от общеобразовательных учреждений и одна от дошкольной организации. Плюс еще восемь заявок — от больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Договоры заключены с 16 учреждениями и исполнены до границ 15. Подключены к газу пять школ и три медорганизации.

«Параллельно реализуется масштабная программа развития газоснабжения и газификации, — подчеркнул Альберт Лукманов. — Так, за 2021–2025 годы подключены к газу 107 населенных пунктов в 25 муниципалитетах Башкирии, создана возможность газификации 8169 домовладений, из которых газифицированы 4345».

Результатом этой огромной работы стало то, что уровень газификации жилого фонда, подлежащего газификации, в Башкирии к 1 января 2026 года составил 87,6% (в среднем по России: 75%). Конечная цель, поставленная «Газпромом» — достичь 100% технически возможной газификации России к 2030 году.

Программа развития газоснабжения и газификации Башкирии, рассчитанная на 2026–2030 годы за счет строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, позволит газифицировать еще 6280 домовладений в 60 ранее негазифицированных населенных пунктах, расположенных в 17 муниципалитетах Башкирии.

По словам Альберта Лукманова, большим подспорьем для семей в Башкирии являются сертификаты на газификацию, инициатором выпуска которых стал руководитель региона Радий Хабиров. Право на их получение имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, малоимущие инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие многодетные семьи, а также бойцы СВО и члены их семей.

«Догазификация домов льготников, особенно если речь идет об участниках СВО и членах их семей, проводится в приоритетном порядке, — отметил Лукманов. — Всего ПАО „Газпром газораспределение Уфа“ предъявлено 12 075 сертификатов, 11 585 домовладений (96%) мы уже подключили».

Между тем координационный центр при правительстве России следит за исполнением мероприятий по догазификации по всем регионам страны в онлайн-режиме. Сводный результат отображается затем в рейтинге. Башкирия находится в пятерке лидеров этого рейтинга, а в группе крупнейших регионов на протяжении последних лет занимает первое место.

Ранее газовое оборудование отечественного производства представили на форуме в Уфе, сообщал Башинформ.