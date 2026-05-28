Газовое оборудование отечественного производства представили на форуме в Уфе

В Уфе продолжается Российский нефтегазохимический форум и 34-я международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии – 2026». Одним из центральных объектов экспозиции стал объединённый стенд компаний «Газпром межрегионгаз Уфа», «Газпром газораспределение Уфа» и Ассоциации производителей газового оборудования (АПГО). Пространство стилизовано под концепцию «Тепло газа – тепло хлеба», наглядно демонстрируя связь надёжного газоснабжения с повседневным комфортом потребителей. Ключевой акцент сделан на импортозамещающем газовом оборудовании – современных системах учёта газа.

Вадим Харченко, начальник управления производственно-технического регулирования «Газпром межрегионгаз», председатель наблюдательного совета АПГО: «Выставка –отличная площадка, чтобы перейти от разрозненных решений к единым стандартам интеллектуального учёта. Ключевой вопрос: как унифицировать требования к телеметрии, чтобы данные с любого прибора корректно принимались в системе верхнего уровня. И сегодня мы должны сформировать отраслевой подход, который будет работать на всей территории России».

Наталья Черничкина, директор Ассоциации производителей газового оборудования: «Сегодня заказчику нужен не просто счетчик, а системное решение. Наши участники готовы предложить комплексный продукт: от проектирования и разработки под конкретные технические требования до производства, поставки, монтажа и технического обслуживания на весь период эксплуатации. Это философия полного цикла. Ассоциация объединяет лучших, делая ставку на надежность, точность и технологический суверенитет».

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов отметил: «Обеспечение бесперебойной и безопасной поставки газа населению остаётся приоритетом. Мы продолжаем работу над расширением газовой инфраструктуры Башкортостана в рамках программы на 2026–2030 годы. Наш совместный стенд с АПГО символично показывает: газ – это не просто цифры и мощности, а реальное тепло в каждом доме».