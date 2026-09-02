Экс-министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев стал главным инженером «Башспирта»

В «Башспирте» произошли кадровые изменения. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, главным инженером предприятия стал бывший вице-премьер Башкирии и экс-министр ЖКХ Борис Беляев. На него также возложили обязанности генерального директора. В новом качестве его уже представили менеджменту компании.

Ранее стало известно о кадровых перестановках в администрации Уфы. На должность управляющего делами назначен Ильяс Бикбулатов.