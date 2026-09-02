Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
12:38 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Дмитрий Патрушев поручил изменить правила «паспортизации» домашних животных

После общественного резонанса по поводу учета домашних птиц в стране могут изменить правила и сроки процедуры.

Фото: Инсаф Хужабирганов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
Прослушать статью:

Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина и многочисленные обращения граждан по поводу «паспортизации» домашних животных и птиц. Он поручил минсельхозу, минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учёту животных в личных подсобных хозяйствах. Ведомства должны представить предложения по совершенствованию процесса с учётом позиции жителей сельской местности, депутатов и профильных ассоциаций.

Напомним, с 2023 года в стране ведется поэтапная маркировка домашних животных и птиц. Сначала «паспортизировали» крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года – кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь пернатых. По новым правилам, к 1 сентября нужно промаркировать кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов, если поголовье больше 10 птиц. Также ведется учет верблюдов и оленей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

Ранее «Башинформ» разъяснял порядок учета домашних птиц.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru