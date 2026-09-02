Дмитрий Патрушев поручил изменить правила «паспортизации» домашних животных

Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина и многочисленные обращения граждан по поводу «паспортизации» домашних животных и птиц. Он поручил минсельхозу, минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учёту животных в личных подсобных хозяйствах. Ведомства должны представить предложения по совершенствованию процесса с учётом позиции жителей сельской местности, депутатов и профильных ассоциаций.
Напомним, с 2023 года в стране ведется поэтапная маркировка домашних животных и птиц. Сначала «паспортизировали» крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года – кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь пернатых. По новым правилам, к 1 сентября нужно промаркировать кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов, если поголовье больше 10 птиц. Также ведется учет верблюдов и оленей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.
Ранее «Башинформ» разъяснял порядок учета домашних птиц.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.