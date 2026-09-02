Дмитрий Патрушев поручил изменить правила «паспортизации» домашних животных

Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина и многочисленные обращения граждан по поводу «паспортизации» домашних животных и птиц. Он поручил минсельхозу, минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учёту животных в личных подсобных хозяйствах. Ведомства должны представить предложения по совершенствованию процесса с учётом позиции жителей сельской местности, депутатов и профильных ассоциаций.

Напомним, с 2023 года в стране ведется поэтапная маркировка домашних животных и птиц. Сначала «паспортизировали» крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года – кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь пернатых. По новым правилам, к 1 сентября нужно промаркировать кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов, если поголовье больше 10 птиц. Также ведется учет верблюдов и оленей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

Ранее «Башинформ» разъяснял порядок учета домашних птиц.