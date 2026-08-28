Политолог оценил позиции Радия Хабирова в нацрейтинге губернаторов

Напомним, по итогам июля-августа 2026 года Глава Башкортостана занял 9-е место в Национальном рейтинге губернаторов и второй выпуск подряд удерживает эту позицию. В марте-апреле Радий Хабиров находился на 11-й позиции. В мае-июне он поднялся на 9-е место, а по итогам июля-августа сохранил достигнутый результат.

Сохранение Главой Башкортостана Радием Хабировым девятого места свидетельствует об устойчивости его управленческой позиции, считает политолог Арсен Шаяхметов.

По мнению эксперта, для крупного региона с населением около четырех миллионов человек, мощным промышленным комплексом и сложной социальной структурой удерживать высокие позиции значительно сложнее, чем демонстрировать разовый успех.

«Башкортостан сегодня делает ставку не только на традиционную промышленность, но и на инвестиционные площадки, внешнеэкономические связи, цифровизацию и развитие территорий и инфраструктуры, поиск ресурсов к созданию новых возможностей для региона», — отметил Арсен Шаяхметов.

Политолог подчеркнул, что высокая позиция руководителя республики формирует ее репутационный капитал. Регулярное нахождение субъекта в первой группе рейтинга усиливает переговорную позицию с федеральными институтами и потенциальными инвесторами.

«Проще говоря, регион воспринимается как территория, где есть понятная управленческая команда и можно рассчитывать на реализацию договоренностей», — пояснил эксперт.

При этом Арсен Шаяхметов указал на обратную сторону успеха: чем выше репутация, тем чувствительнее общество реагирует на проблемы в ЖКХ, экономике или социальной сфере.

Эксперт также напомнил, что подобные рейтинги являются оценочным инструментом, зависящим от множества факторов. Однако они имеют серьезное значение, проецируясь на регион и подтверждая, что Башкортостан воспринимается федеральным сообществом как субъект с устойчивой системой управления.

Ранее Башкирия вошла в лидеры по социально-экономической устойчивости, сообщал «Башинформ».