Политолог оценил позиции Радия Хабирова в нацрейтинге губернаторов

Напомним, по итогам июля-августа 2026 года Глава Башкортостана занял 9-е место в Национальном рейтинге губернаторов и второй выпуск подряд удерживает эту позицию. В марте-апреле Радий Хабиров находился на 11-й позиции. В мае-июне он поднялся на 9-е место, а по итогам июля-августа сохранил достигнутый результат.
Сохранение Главой Башкортостана Радием Хабировым девятого места свидетельствует об устойчивости его управленческой позиции, считает политолог Арсен Шаяхметов.
По мнению эксперта, для крупного региона с населением около четырех миллионов человек, мощным промышленным комплексом и сложной социальной структурой удерживать высокие позиции значительно сложнее, чем демонстрировать разовый успех.
«Башкортостан сегодня делает ставку не только на традиционную промышленность, но и на инвестиционные площадки, внешнеэкономические связи, цифровизацию и развитие территорий и инфраструктуры, поиск ресурсов к созданию новых возможностей для региона», — отметил Арсен Шаяхметов.
Политолог подчеркнул, что высокая позиция руководителя республики формирует ее репутационный капитал. Регулярное нахождение субъекта в первой группе рейтинга усиливает переговорную позицию с федеральными институтами и потенциальными инвесторами.
«Проще говоря, регион воспринимается как территория, где есть понятная управленческая команда и можно рассчитывать на реализацию договоренностей», — пояснил эксперт.
При этом Арсен Шаяхметов указал на обратную сторону успеха: чем выше репутация, тем чувствительнее общество реагирует на проблемы в ЖКХ, экономике или социальной сфере.
Эксперт также напомнил, что подобные рейтинги являются оценочным инструментом, зависящим от множества факторов. Однако они имеют серьезное значение, проецируясь на регион и подтверждая, что Башкортостан воспринимается федеральным сообществом как субъект с устойчивой системой управления.
Ранее Башкирия вошла в лидеры по социально-экономической устойчивости, сообщал «Башинформ».
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