Глава Башкирии провел заседание оперативного штаба

В связи с участившимися случаями попыток террористических атак в республике Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители промышленных предприятий. На повестке дня было обсуждение повышения безопасности производственных и инфраструктурных объектов. Руководитель региона призвал продолжить работу по выстраиванию многоуровневой системы активной и пассивной защиты. Также на заседании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия и совершенствования алгоритма предупреждения угроз совершения терактов.
Как ранее писал «Башинформ», сегодня БПЛА попытались атаковать логистический хаб маркетплейса Ozon.
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