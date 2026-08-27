Беспилотники атаковали логистический склад Ozon под Уфой

Под атаку БПЛА попали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что никто не пострадал.

«Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания не возникло», – говорится в официальном сообщении.

Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт, для того чтобы территорию тщательно осмотрели. Поставки от продавцов временно не принимаются. А те, что в пути, перенаправляют на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно. Между тем склад в Оренбурге возобновил работу.

Ранее вражеские беспилотники атаковали распределительный центр Wildberries в Чишминском районе.