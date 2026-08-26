Шагимуратов: дефицит рабочих рук нельзя решать только трудовой миграцией

«Если мы посмотрим в разрезе безработицы, то увидим, что на рынке труда достаточно большое количество доступных рабочих специальностей. При этом безработными являются в большинстве своем люди с высшим образованием. То есть мы говорим не о нехватке людей — люди есть. Вопрос в том, как структурировать процесс, чтобы эти потребности были закрыты», — заявил Шагимуратов на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

По его словам, привлечение иностранных специалистов само по себе не решает проблему дефицита кадров. Кроме того, при значительном притоке зарубежных работников возрастает нагрузка на городскую и социальную инфраструктуру.

«Приток трудовых мигрантов не решает системно данную проблему. Он только консервирует этот вопрос и откладывает на потом. Создаются анклавы, несётся определённая нагрузка на инфраструктуру», — пояснил Константин Шагимуратов.

По его мнению, работодателям стоит активнее вкладываться в переобучение сотрудников и подготовку молодых специалистов. Такой подход позволит постепенно «закрывать» рабочие места, на которые сейчас часто привлекают иностранную трудовую силу. В качестве примера спикер привел сферу такси.

«После введения региональных ограничений число иностранных водителей такси сократилось примерно на 30%, однако рынок продолжил работать, а стоимость поездок выросла. По сути дела, российские граждане получают зарплату выше, чем мигранты. И это актуально для любой отрасли», — сказал полпред Главы РБ в республиканском парламенте.

Вместе с тем работодателям также придется предлагать условия, которые будут привлекательными для российских граждан, заявил он.

«Жители, особенно молодёжь, хотят достойной зарплаты. Здесь должен быть определённый баланс с экономической точки зрения. Работодатель должен осознавать, что не может платить мало», — подчеркнул Шагимуратов.

При этом ожидания молодых специалистов тоже должны быть реалистичными: высокая зарплата обычно становится результатом накопленного опыта и квалификации.

«Молодые люди должны осознавать, что не бывает ничего сразу здесь и сейчас со стартовой зарплатой в 200 тысяч рублей. На этих же позициях сидят высококвалифицированные работники, у которых зарплата меньше. Разумеется, зарплата должна быть привлекательной для всех наших граждан. А молодежь уже на это будет ориентироваться», — подчеркнул спикер.