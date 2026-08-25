«Приехал, поработал, попрощался»: в Уфе обсудили, как поменять подход к трудовой миграции

Представители партии связывают действующую модель массового привлечения иностранной рабочей силы с риском «зарплатного демпинга». По их мнению, если работодатель может закрыть вакансию за счет более дешевой рабочей силы, это снижает стимулы повышать оплату труда россиянам и инвестировать в производительность. Яркий пример – сфера такси: при ужесточении правил она потеряла почти 30% водителей, так как стоимость услуг там держалась исключительно на потоках низкооплачиваемых мигрантов. При этом в партии подчеркивают, что речь не идет об отказе от привлечения иностранных специалистов как такового, но иностранные работники должны привлекаться тогда, когда в них действительно нуждается конкретная отрасль.

При этом, как отметил Константин Шагимуратов, сегодня около 80% мигрантов находятся в тени. Вывод этой сферы из тени даст государству дополнительные средства на инфраструктуру. «Да, потребитель столкнется с краткосрочным ростом стоимости услуг, но это честный подход: люди будут видеть реальную стоимость, а скрытые расходы на инфраструктуру сократятся», – отметил он.

Одним из центральных предложений партии выступает отказ от нынешней патентной модели и переход к организованному набору иностранных работников. Согласно предлагаемому подходу, иностранный гражданин должен приезжать в Россию под конкретного работодателя и на основании срочного трудового договора. Главный принцип новой модели – трёх «П» – звучит так: «приехал, поработал, попрощался». Работодатель, в свою очередь, должен отвечать за условия труда, жилье и медицинское страхование работника. Предлагается также предусмотреть обеспечительный депозит, который должен гарантировать выезд иностранного работника после окончания срока договора. В партии считают, что предложенная система позволит перейти от стихийного поиска работы к целевой модели, при которой потребность в кадрах определяется конкретной отраслью.