«Приехал, поработал, попрощался»: в Уфе обсудили, как поменять подход к трудовой миграции

В Уфе прошла пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании Константин Шагимуратов, куратор «Центра защиты прав граждан в РБ» Дмитрий Смирнов и депутат Курултая РБ Флюр Нурлыгаянов. Модератором пресс-конференции выступила журналист агентства «Башинформ» Галина Бахшиева.
Трудовая миграция, ее влияние на рынок труда и социальную сферу должны регулироваться более системно. Об этом заявили представители партии, обсуждая предложения по изменению миграционного законодательства.
Как отметил Константин Шагимуратов, сейчас в России находится 6,5 млн иностранных граждан, что составляет около 4% населения, причем реальные цифры значительно выше. При этом более половины из них – граждане стран ЕАЭС, которые не обязаны получать патенты и часто выпадают из поля зрения региональных контролирующих органов. Всего по официальным данным в 2021 году въехало более 7 млн человек, в 2025 году показатель достиг 15,5 млн, а в первом полугодии 2026 года – 20,5 млн.
Представители партии связывают действующую модель массового привлечения иностранной рабочей силы с риском «зарплатного демпинга». По их мнению, если работодатель может закрыть вакансию за счет более дешевой рабочей силы, это снижает стимулы повышать оплату труда россиянам и инвестировать в производительность. Яркий пример – сфера такси: при ужесточении правил она потеряла почти 30% водителей, так как стоимость услуг там держалась исключительно на потоках низкооплачиваемых мигрантов. При этом в партии подчеркивают, что речь не идет об отказе от привлечения иностранных специалистов как такового, но иностранные работники должны привлекаться тогда, когда в них действительно нуждается конкретная отрасль.
При этом, как отметил Константин Шагимуратов, сегодня около 80% мигрантов находятся в тени. Вывод этой сферы из тени даст государству дополнительные средства на инфраструктуру. «Да, потребитель столкнется с краткосрочным ростом стоимости услуг, но это честный подход: люди будут видеть реальную стоимость, а скрытые расходы на инфраструктуру сократятся», – отметил он.
Одним из центральных предложений партии выступает отказ от нынешней патентной модели и переход к организованному набору иностранных работников. Согласно предлагаемому подходу, иностранный гражданин должен приезжать в Россию под конкретного работодателя и на основании срочного трудового договора. Главный принцип новой модели – трёх «П» – звучит так: «приехал, поработал, попрощался». Работодатель, в свою очередь, должен отвечать за условия труда, жилье и медицинское страхование работника. Предлагается также предусмотреть обеспечительный депозит, который должен гарантировать выезд иностранного работника после окончания срока договора. В партии считают, что предложенная система позволит перейти от стихийного поиска работы к целевой модели, при которой потребность в кадрах определяется конкретной отраслью.
Для Башкортостана миграционная политика имеет двойное значение. Республиканская экономика нуждается в работниках, но при этом регион сталкивается с сокращением собственного трудового потенциала. По данным Росстата, в 2024 году в Башкортостан прибыли 122 058 человек, а выбыли 125 487. Миграционная убыль составила 3 429 человек. Для республики важнейшая задача – удержать собственное трудоспособное население, создавать привлекательные рабочие места и обеспечивать рост заработной платы. Иностранная рабочая сила не должна становиться способом компенсировать низкую производительность, отметили эксперты.
Отдельное предложение касается денежных переводов иностранных работников. В 2023 году переводы за рубеж составили 8,6 млрд долларов, а в 2025 году, по оценкам экспертов, превысили 17 млрд. Эти средства покидают российскую экономику и не возвращаются. Председатель партии Сергей Миронов выступил за введение специального платежа в размере 3% от суммы банковского перевода из России за рубеж.
Дмитрий Смирнов также обратил внимание на то, что иностранцы часто образуют анклавы со своей иерархией. Ссылаясь на данные ФСО, он отметил, что 44,5% мигрантов не в полной мере разделяют светские законы и ориентируются на традиционные для них правовые нормы. Особую тревогу вызывают закрытые этнические спортивные клубы, которые могут становиться площадками для распространения радикальных идей. В партии уверены: контроль над миграцией – это часть национальной безопасности.
Еще один аргумент партии связан с расходами государства на социальную сферу. За последние пять лет на лечение иностранных граждан было направлено более 65 млрд рублей, а в образовании по итогам 2025 года не хватило 900 тысяч учебных мест, при этом в школах обучались 130 тысяч неграждан России. Из-за слабого знания русского языка детьми мигрантов учителям приходится давать материал в полтора-два раза медленнее, что сказывается на качестве обучения всех детей. В партии предлагают сделать приоритетным зачисление в школы и детсады детей граждан РФ, а детей мигрантов – только после теста на русский язык.
Флюр Нурлыгаянов напомнил о новой стратегии миграционной политики, утвержденной Президентом до 2030 года. Главная задача – найти баланс между национальной безопасностью и социальной стабильностью.
Обращаясь к международному опыту, спикер отметил, что политика мультикультурализма может нести определенные риски для общества. По его словам, иностранцам, приезжающим в Россию, необходимо с уважением относиться к местным законам и традициям, чтобы не допустить повторения ситуации, сложившейся в ряде стран Западной Европы.
Общая позиция партии сводится к переходу к управляемой модели: иностранный работник должен приезжать на конкретную работу, работодатель – нести за него ответственность, а государство – понимать экономические и социальные последствия. Первые три года станут переходным периодом, после которого можно будет наблюдать реальные последствия новой миграционной политики.
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