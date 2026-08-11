Глава Башкирии поздравил с юбилеем надежного партнера республики

Радий Хабиров в своих соцсетях сообщил, что Агентству стратегических инициатив исполнилось 15 лет. Руководитель республики поздравил с этой датой коллектив АСИ и гендиректора Светлану Чупшеву, назвав его надежным партнером региона.

«Наша совместная работа началась в 2011 году, когда Башкортостан выступил пилотным регионом по внедрению стандарта, направленного на улучшение инвестклимата. Это стало важной точкой отсчета. С тех пор мы проделали большой путь в этом направлении. В Национальном инвестиционном рейтинге с 40-го места поднялись на 3-е и уже три года подряд удерживаем эту позицию. Республика стала регионом, куда инвесторы не боятся вкладывать деньги, где им комфортно и выгодно работать», — отметил Хабиров.

Он добавил, что сегодня Башкирия совместно с АСИ развивает сотрудничество по поддержке семьи, рождаемости и многодетности. При поддержке Агентства республика первой в стране запустила киберфизическую платформу «Берлога» для школьников, а также развивает креативные индустрии.

«В рамках проекта АСИ „Смартека“ активно делимся опытом. На платформе представлены 66 наших лучших практик, часть из которых уже тиражируется в других регионах. А еще Агентство стратегических инициатив традиционно выступает соорганизатором Всероссийского инвестиционного сабантуя „Зауралье“ в Сибае, нашего главного экономического форума. Он пройдет уже на этой неделе, 14 и 15 августа. Наша общая цель — повышать качество жизни людей в самых разных сферах. И это у нас получается. С юбилеем, коллеги! Вместе будем работать дальше», — заявил Хабиров.

Ранее Светлана Чупшева отметила рост интегрального индекса Башкирии.