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13:53 (UTC+5), 07 Августа 2026

В России не будут ограничивать доступ детей к соцсетям

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Иван Вавилов

Обязательные ограничения для детских сим-карт и доступа несовершеннолетних в соцсети вводить не планируется. Об этом сообщили в минцифры России.

Как подчеркнули в ведомстве, все меры дополнительной защиты, предусмотренные июньским пакетом антимошеннических законов, применяются исключительно по инициативе и с письменного согласия родителей.

Вместе с тем операторам дано право блокировать на детских номерах рекламные рассылки и смс-коды для авторизации в сторонних сервисах. Это позволит снизить риски кражи персональных данных, взлома аккаунтов и социальной инженерии. Исключение сделано для кодов от государственных информационных систем (например, Госуслуг) — там уже действует усиленная защита, блокирующая смс-отправку во время звонка.

В минцифры подчеркнули, что особое внимание к кибербезопасности детей не должно нарушать баланс между интересами пользователей и необходимостью защиты от мошенников.

О том, как жителям Башкирии отучить детей от гаджетов, читайте в нашем лонгриде.

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