В России не будут ограничивать доступ детей к соцсетям

Обязательные ограничения для детских сим-карт и доступа несовершеннолетних в соцсети вводить не планируется. Об этом сообщили в минцифры России.
Как подчеркнули в ведомстве, все меры дополнительной защиты, предусмотренные июньским пакетом антимошеннических законов, применяются исключительно по инициативе и с письменного согласия родителей.
Вместе с тем операторам дано право блокировать на детских номерах рекламные рассылки и смс-коды для авторизации в сторонних сервисах. Это позволит снизить риски кражи персональных данных, взлома аккаунтов и социальной инженерии. Исключение сделано для кодов от государственных информационных систем (например, Госуслуг) — там уже действует усиленная защита, блокирующая смс-отправку во время звонка.
В минцифры подчеркнули, что особое внимание к кибербезопасности детей не должно нарушать баланс между интересами пользователей и необходимостью защиты от мошенников.
О том, как жителям Башкирии отучить детей от гаджетов, читайте в нашем лонгриде.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.