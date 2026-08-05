Заместителю мэра Уфы по гуманитарным вопросам могут добавить полномочий

Заместителю главы уфимской администрации по гуманитарным вопросам Гуллярие Ялчикаевой, возможно, придется курировать вопросы здравоохранения. Об этом на «Уфимской среде» сообщил и. о. мэра столицы республики Рустам Шарипов.

В частности, он предложил расширить сферу ее полномочий по медицине.

«Ранее вы отвечали за культуру и образование. Берите под контроль здоровье наших горожан», — поручил Шарипов.

Решение о внесении изменений в функционал чиновников мэрии принимает Горсовет. В случае, если депутаты одобрят это предложение и.о. главы города, Гуллярия Ялчикаева займется системой здравоохранения Уфы.

Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился грубостью врачей в Башкирии.