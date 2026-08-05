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16:53 (UTC+5), 05 Августа 2026

Заместителю мэра Уфы по гуманитарным вопросам могут добавить полномочий

Такое предложение на оперативном совещании города внес и. о. мэра столицы Башкирии Рустам Шарипов.

Фото: Администрация Уфы | Пресс-служба
Наталья Овчарук

Заместителю главы уфимской администрации по гуманитарным вопросам Гуллярие Ялчикаевой, возможно, придется курировать вопросы здравоохранения. Об этом на «Уфимской среде» сообщил и. о. мэра столицы республики Рустам Шарипов.

В частности, он предложил расширить сферу ее полномочий по медицине.

«Ранее вы отвечали за культуру и образование. Берите под контроль здоровье наших горожан», — поручил Шарипов.

Решение о внесении изменений в функционал чиновников мэрии принимает Горсовет. В случае, если депутаты одобрят это предложение и.о. главы города, Гуллярия Ялчикаева займется системой здравоохранения Уфы. 

Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился грубостью врачей в Башкирии

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