Стало известно, какие законы вступят в силу в августе 2026 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем MAX-канале рассказал о ключевых законодательных нововведениях, которые вступают в силу в августе 2026 года.
Индексация пенсий
Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%. Изменения затронут свыше 160 тысяч жителей.
Дополнительная поддержка военнослужащих СВО
Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы будут зачислять в школы и детские сады в первоочередном порядке.
Борьба с мошенниками
С августа в стране введена уголовная ответственность за нарушения при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. За это предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы сроком до 1 года.
Также усилена уголовная ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. Данные преступления могут быть чреваты наказанием до 4 лет лишения свободы.
Допуск операторов связи в дома
Вводится ответственность для управляющих компаний за нарушения правил взаимодействия с операторами связи и провайдерами при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей. Максимальное наказание — 500 тыс. руб. Отмечается, что нововведения поспособствуют развитию конкуренции на рынке соответствующих услуг.
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