Гранты, поддержка фермеров и льготы БАРС — новые меры поддержки в Башкирии

Что нового для сельского хозяйства

В правительстве республики обновили госпрограмму развития АПК. Для небольших фермерских хозяйств появился новый грант — до 265 миллионов рублей на проекты по молочному животноводству. Эти деньги разрешили тратить на покупку скота, обновление техники и заготовку кормов.

Тем аграриям, которые помогают в зоне СВО, продлили сроки использования старых грантов ещё на год. Также поменяли правила в племенном деле — теперь получить высокопродуктивных коров и быков станет проще.

Наука и местное самоуправление

Стартовал приём заявок на конкурс студенческих конструкторских бюро. Победители получат гранты до 20 миллионов рублей.

Объявлен всероссийский этап конкурса «Лучшая муниципальная практика». Призовой фонд — 1 млрд руб. Как напомнил Назаров, в 2025 году муниципалитеты Башкирии взяли три призовых места.

СВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о дополнительных льготах для бойцов отряда «БАРС» и их семей. Им положены скидки в детских садах и школах, льготы на госуслуги, бесплатная психологическая помощь, а семьям погибших — единовременная выплата.

Помимо этого, утвержден план развития Чекмагушевского района на 2026 год. В нём — ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, больницы и туризм. «Ответственные ведомства должны чётко выполнить всё, что намечено», — подчеркнул премьер.

Напомним, Башкирия получит более 420 млн рублей субсидий на поддержку МСП.