Радий Хабиров поздравил моряков с 330-летием ВМФ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с 330-летием Военно-морского флота России. Он отметил, что, хотя республика далека от морей, но её вклад в морскую славу России огромен.

«Хотя Башкортостан географически далёк от морей и океанов, но морская слава России тесно связана и с нашей республикой. 36 уроженцев башкирской земли дослужились до звания адмирала. Среди ветеранов флота — Герои России. Это капитан первого ранга Константин Сурков из Уфы и вице‑адмирал Игорь Мухаметшин из Нефтекамска», — отметил Хабиров.

Он напомнил, что в составе Тихоокеанского флота России достойно несёт службу экипаж подводной лодки «Уфа». Также с 2020 года в регионе установлены шефские связи с экипажем десантного корабля «Иван Грен», где проходят службу ребята из Башкирии.

«Многие жители Башкортостана служили на Северном флоте. И здесь у нас тоже есть свой герой — знаменитый полярный штурман Валериан Альбанов, ставший прототипом одного из героев романа Каверина „Два капитана“. Его именем мы назвали музей полярников в Уфе, который открыли пять лет назад. А в 2025 году он вошёл в Ассоциацию военно-морских музеев и хранителей морских традиций — это важное признание его работы. В нашей республике живут 40 тысяч ветеранов ВМФ. Музей хранит память о них, активно собирает истории моряков, ведёт просветительскую работу и укрепляет связь поколений. А в честь праздника — Дня Военно-морского флота — в музее открыли выставку монет на морскую тематику из частной коллекции. Она посвящена кораблям, мореплавателям и морским сражениям», — сказал Радий Хабиров.

Ранее Башинформ сообщал, что подводная лодка «Уфа» примет участие в военных учениях в Китае.