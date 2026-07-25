Владимир Путин поздравил причастных с Днем сотрудника органов следствия РФ

Глава государства в этот праздничный день попросил передать самые теплые пожелания коллегам и наставникам — ветеранам следствия.
«Традиции, которые закладывались в следственных органах более трех веков назад, в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной, напряженной работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера», — сказал Владимир Путин.
Также Президент России отметил весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции.
«В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей», — подчеркнул глава государства.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что президент страны подписал указ о награждении жителей Башкирии.
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