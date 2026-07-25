Суббота, 25 Июля 2026
|
Уфа
+30 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:21 (UTC+5), 25 Июля 2026

Владимир Путин поздравил причастных с Днем сотрудника органов следствия РФ

Президент страны поблагодарил следователей за высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону.

Фото: Кремлин.ру | Официальный сайт Президента РФ
Наталья Овчарук
Прослушать статью:

Глава государства в этот праздничный день попросил передать самые теплые пожелания коллегам и наставникам — ветеранам следствия.

«Традиции, которые закладывались в следственных органах более трех веков назад, в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной, напряженной работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера», — сказал Владимир Путин.

Также Президент России отметил весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции.

«В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей», — подчеркнул глава государства.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что президент страны подписал указ о награждении жителей Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru