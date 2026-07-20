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16:53 (UTC+5), 20 Июля 2026

Владимир Путин наградил жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Согласно документу за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орден «Родительская слава» вручат многодетным родителям из Баймакского района Ирине и Газизу Шаяхметовым.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено руководителю коллектива  Централизованной клубной системы Районного дворца культуры Кугарчинского района Галиму Кинзябулатову.

Ранее мы сообщали, что президент РФ наградил нескольких жителей республики орденами и медалями, а также присвоил почетные звания. 

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