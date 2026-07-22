И.о. мэра Уфы поручил найти финансирование для ремонта детских площадок

Детские игровые площадки нужно вовремя ремонтировать и содержать в исправном состоянии. Об этом заявил и. о. главы столицы Башкирии Рустам Шарипов.

«Есть вопросы и по содержанию наших игровых площадок, и по зоне ответственности. Там, где есть дети, все вопросы должны быть на самом высоком уровне контроля. Не дай Бог, чтобы ребята увечья получали», — подчеркнул Шарипов.

Ранее стало известно, что к 1 сентября в Уфе обновят дорожную разметку около школ.