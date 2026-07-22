Четверг, 23 Июля 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:44 (UTC+5), 22 Июля 2026

Глава Башкирии подписал распоряжение по оргкомитету проекта «МолоТ»

Также региональному министерству молодежи поручено утвердить план мероприятий.

Наталья Овчарук

В состав организационного комитета по реализации общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» («Молодежный труд») в республике по распоряжению Главы региона Радия Хабирова включены исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев. Он назначен председателем оргкомитета. Также ему будут помогать министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова и главный федеральный инспектор по региону Александр Окатьев.

Также, согласно документу (имеется в распоряжении редакции ИА «Башинформ»), министерству молодежной политики Башкирии поручено утвердить план организации и проведения ежегодных отборочных мероприятий общественного проекта «МолоТ».

Ранее «Башинформ» публиковал мнение политолога о том, что молодежь является главным управленческим приоритетом Башкирии. Наш региона — один из наиболее молодежных субъектов РФ, и по числу молодых людей занимает первое место в ПФО.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru