Глава Башкирии подписал распоряжение по оргкомитету проекта «МолоТ»

В состав организационного комитета по реализации общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» («Молодежный труд») в республике по распоряжению Главы региона Радия Хабирова включены исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев. Он назначен председателем оргкомитета. Также ему будут помогать министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова и главный федеральный инспектор по региону Александр Окатьев.

Также, согласно документу (имеется в распоряжении редакции ИА «Башинформ»), министерству молодежной политики Башкирии поручено утвердить план организации и проведения ежегодных отборочных мероприятий общественного проекта «МолоТ».

Ранее «Башинформ» публиковал мнение политолога о том, что молодежь является главным управленческим приоритетом Башкирии. Наш региона — один из наиболее молодежных субъектов РФ, и по числу молодых людей занимает первое место в ПФО.