Политолог назвал молодежь главным управленческим приоритетом Башкирии

На фоне демографических вызовов молодёжная политика постепенно становится одним из ключевых направлений работы региональных властей. Башкирию можно смело отнести к числу субъектов, в которых внимание к этой сфере постоянно наращивается, считает политолог Евгений Минченко. Подробнее об этом он высказался в телеграм-канале «Минченко. Регионы».

По итогам прошлого года республика заняла 3 место в рейтинге Росмолодёжи среди субъектов России по эффективности реализации молодёжной политики. По мнению эксперта, это продиктовано и демографической структурой региона.В республике проживают более 1 млн 57 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, это 26% населения.



От региональных практик к институтам молодёжной политики

За последние годы работа с молодёжью в республике получила развитую инфраструктуру. Функции в сфере молодёжной политики реализуют 2 региональных и 67 муниципальных учреждений, на постоянной основе действуют 179 молодёжных центров. Уже только специалистов муниципального и регионального уровней в отрасли работает более 1,5 тыс.



На недавнем заседании координационных советов по реализации молодёжной политики Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил следующие шаги после создания министерства молодёжной политики: «Для усиления молодёжной политики в прошлом году мы создали отдельное министерство. Башкортостан — первый регион страны, где появился профессиональный праздник. Теперь мы планируем учредить почётное звание „Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Башкортостан“.



Фактически речь идет о дальнейшем повышении статуса отрасли и людей, которые работают с молодёжью на местах.



«Движение Первых» как крупнейшая региональная молодёжная площадка

Одним из ключевых инструментов работы в этой сфере становится «Движение Первых». В Башкирии действует 2241 первичное отделение, а число участников и наставников превысило 365 тысяч человек. Для сравнения, ещё в 2023 году их было чуть более 105 тысяч.



В этом году республика уже заняла первое место в стране по объёму привлеченных средств в конкурсе лучших первичных отделений. Победителями стало 151 отделение, которые получили почти 39 млн рублей федеральной поддержки.

— Движение первых объединяет в республике почти 400 тысяч ребят и их наставников. Во всех городах и районах созданы и получают поддержку местные отделения — их уже более 2 тысяч,

— отмечает руководитель республики.



Личное участие главы региона как гарант поддержки молодёжи

Важная особенность башкирской модели — регулярный прямой диалог руководства республики с молодёжью. Только в 2025 году в рамках программы работы с различными молодёжными сообществами прошло более 20 крупных мероприятий, причём в 18 из них принимал личное участие Радий Хабиров.



Сам Глава региона объясняет это прагматично: «Для нас всегда важно слышать вопросы и проблемы разных категорий молодых людей, чтобы учитывать их мнение и предложения при принятии разного рода решений».



Одновременно такие встречи позволяют напрямую обсуждать вопросы информационной безопасности, патриотического воспитания, образования и профессионального развития молодых людей.

Башкирия последовательно усиливает молодёжную политику как важнейший вектор регионального управления. Создание профильного министерства, развитие в рамках межведомственного взаимодействия «Движения Первых», добровольческих объединений, студенческих отрядов и новые меры поддержки специалистов формируют устойчивую инфраструктуру работы с молодёжью.

Региональная команда ставит понятные и достижимые цели, вводит измеримые показатели реализации профильных проектов. И, как следствие, в сфере молодёжной политики региона уже есть серьезные результаты.

Ранее Радий Хабиров объяснил частые встречи с молодежью.