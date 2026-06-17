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14:55 (UTC+5), 17 Июня 2026

Радий Хабиров объяснил частые встречи с молодежью

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Сергей Николаев

Глава республики Радий Хабиров опубликовал пост в социальных сетях, где объяснил свои частые встречи с молодым поколением.  

«Почему я так часто встречаюсь с нашей молодежью? Потому что это хорошая возможность услышать друг друга. Для нас важно понимать, чем живут наши ребята, о чем они мечтают, с какими трудностями сталкиваются. Для меня это всегда очень полезный разговор. Надеюсь, что и для них тоже, - написал Радий Хабиров. - Сегодня я пообщался с теми, кто во многом определяет нашу молодежную политику – руководителями общественных организаций, профильных отделов в муниципалитетах, активистами «Движения Первых», студотрядов, волонтерских сообществ. Это, без преувеличения, наши соратники. Искренне благодарю их за все, что они делают. Обсудили ряд назревших вопросов, поговорили о том, какие изменения ждут уже в ближайшем будущем. Например, мы планируем учредить звание «Заслуженного работника молодежной политики». А еще создадим Штаб студотрядов, которые будут защищать наших ребят и обеспечивать их безопасность».

Глава республики также сообщил, что такие встречи всегда здорово заряжают энергией и хорошим настроением. 

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