Башкирия укрепит связи с Вологодской областью

Распоряжение о развитии сотрудничества между двумя регионами подписал Глава республики Радий Хабиров. Ранее с таким предложением обратилось министерство внешэкономсвязей и конгрессной деятельности РБ.

Как следует из официального документа, Башкортостан и Вологодская область укрепят взаимодействие в торговой, научно-технической, культурной и других сферах.

Напомним, Башкирия на инвестсабантуе «Зауралье» заключит новые соглашения с Беларусью и Турцией.