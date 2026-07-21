Башкирия на «Зауралье» заключит новые соглашения с Беларусью и Турцией

По итогам января-мая 2026 года доля Турции во внешнеторговом обороте Башкортостана достигла 14,7%, Беларуси — 5,9%. Об этом сообщили в правительстве республики. Отмечается рост экспорта машиностроительной и минеральной продукции.

По данным пресс-службы регионального кабмина, на VIII всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» деловая секция с белорусской стороной будет посвящена увеличению продаж на российском рынке, анализу конъюнктуры и маркетинговым стратегиям. Ключевым событием станет презентация проекта «Белорусская деревня» с участием руководителей Минского молочного завода № 1», предприятий «Красный пищевик», «Свiтанак» и «Слодыч». Турецкая секция сосредоточится на роли бизнес-объединений в укреплении двусторонних связей.

На полях инвестсабантуя планируется подписать меморандумы и дорожные карты в сельском хозяйстве, машиностроении и пищевой промышленности.

Ранее стало известно, что на «Зауралье» обсудят льготы для бизнеса.