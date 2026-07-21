Башкирия на «Зауралье» заключит новые соглашения с Беларусью и Турцией

По итогам января-мая 2026 года доля Турции во внешнеторговом обороте Башкортостана достигла 14,7%, Беларуси — 5,9%. Об этом сообщили в правительстве республики. Отмечается рост экспорта машиностроительной и минеральной продукции.
По данным пресс-службы регионального кабмина, на VIII всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» деловая секция с белорусской стороной будет посвящена увеличению продаж на российском рынке, анализу конъюнктуры и маркетинговым стратегиям. Ключевым событием станет презентация проекта «Белорусская деревня» с участием руководителей Минского молочного завода № 1», предприятий «Красный пищевик», «Свiтанак» и «Слодыч». Турецкая секция сосредоточится на роли бизнес-объединений в укреплении двусторонних связей.
На полях инвестсабантуя планируется подписать меморандумы и дорожные карты в сельском хозяйстве, машиностроении и пищевой промышленности.
Ранее стало известно, что на «Зауралье» обсудят льготы для бизнеса.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.