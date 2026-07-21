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13:56 (UTC+5), 21 Июля 2026

На Инвестсабантуе в Башкирии обсудят льготы для бизнеса

Фото: правительство РБ |  pravitelstvorb.ru
Элина Ахметова
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В ходе инвестсабантуя «Зауралье» планируется обсудить практику преференциальных режимов для бизнеса в регионах России, сообщили в минэкономразвития РБ. Участники экспертной дискуссии обменяются опытом их реализации.

Преференциальные режимы привлекательны как низкими ставками налогов, так и стабильностью условий, минимальным объёмом отчётности, а для региональных бюджетов служат источником повышения инвестиционной привлекательности.

В настоящее время в России действуют различные преференциальные режимы: территории опережающего развития, международные ТОР, особые экономические зоны, свободные экономические зоны. Их механизм предполагает установление на определённой территории Российской Федерации особого правового режима ведения хозяйственной деятельности с налоговыми, таможенными и административными льготами.

Традиционные преференциальные режимы предъявляют к резидентам определённые требования — по стоимости проекта, объёму капитальных вложений в первый год реализации, количеству создаваемых рабочих мест. С каждым годом эти требования ужесточаются. В результате преференциальные территории, как правило, направлены на крупные инвестиционные проекты, не ориентированы на малый бизнес. Поэтому в рамках сессии планируется обсудить необходимость создания преференциальных режимов именно на региональном уровне, — пояснил вице-премьер— министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Напомним, VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» состоится с 13 по 15 августа в Сибае. Форум организуют Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. В мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ, институты развития, предприниматели и бизнес-сообщества.

Ранее сообщали: башкирская ОЭЗ «Алга» признана одной из самых эффективных в стране.

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