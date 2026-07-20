ОЭЗ «Алга» Башкирии признана одной из самых эффективных в стране

Ранее башкирская ОЭЗ находилась на 17-м месте. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.
«Эффективность работы ОЭЗ „Алга“, по данным минэкономразвития России, за год составила 95%. При оценке учитывали более 30 различных показателей — эффективность деятельности резидентов, рентабельность вложения средств федерального, регионального и местного бюджетов в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры, работу органов управления, а также вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития страны», — написал Хабиров в своих соцсетях.
По данным руководителя региона, резидентами «Алги» являются уже 26 компаний в сфере легпрома, нефтехима, деревообработки, машиностроения и производства гофротары.
«Всего они планируют создать в ОЭЗ более 3 тысяч новых рабочих мест. Семь предприятий уже выпускают здесь свою продукцию. Только с начала 2026 года к числу резидентов присоединились три компании химического и электротехнического профиля с общим объемом инвестиций порядка 1 млрд руб. Также в планах — создание в ОЭЗ крупного химического производства стоимостью 14 млрд руб. Высокая оценка минэкономразвития страны — это ещё одно свидетельство того, что наша промышленность активно развивается, а инвесторы всё чаще выбирают Башкортостан для реализации своих проектов», — отметил Хабиров.
Глава РБ напомнил, что «АЛГА» также входит в тройку Национального рейтинга инвестпривлекательности среди российских ОЭЗ.
Подробнее о том, как Башкирия привлекает инвесторов, читайте в материале «Башинформа».
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