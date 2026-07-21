Госдума расширила список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов

Госдума приняла законы об ужесточении миграционной политики.
Мигранты с непогашенной судимостью за любые преступления больше не смогут получить гражданство или вид на жительство в России, а ранее выданные документы будут аннулированы. Исключение сделано только для беженцев.
Кроме того, расширен список нарушений, за которые следует выдворение из страны — теперь их 45. Основанием для депортации, к примеру, может стать хамство или неподчинение сотрудникам полиции и пограничной службы.
«Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», — уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее Госдума приняла закон, приравнивающий безвозмездное благоустройство территорий к волонтерству.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.