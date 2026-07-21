Госдума расширила список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов

Госдума приняла законы об ужесточении миграционной политики.

Мигранты с непогашенной судимостью за любые преступления больше не смогут получить гражданство или вид на жительство в России, а ранее выданные документы будут аннулированы. Исключение сделано только для беженцев.

Кроме того, расширен список нарушений, за которые следует выдворение из страны — теперь их 45. Основанием для депортации, к примеру, может стать хамство или неподчинение сотрудникам полиции и пограничной службы.

«Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», — уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла закон, приравнивающий безвозмездное благоустройство территорий к волонтерству.