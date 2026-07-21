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15:43 (UTC+5), 21 Июля 2026

Добровольное благоустройство признали в России волонтерской деятельностью

Такой закон приняла Госдума РФ.

Фото: Валерий Шахов | Фотобанк ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Уборку парков, дворов, посадку деревьев и цветов, обустройство детских и спортивных площадок приравняли к волонтерской деятельности. Изменения внесены депутатами Госдумы РФ в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Добровольные инициативы по благоустройству, по данным пресс-службы Госдумы России, будут учитываться в качестве волонтерского опыта, в частности, при поступлении в вузы. Также люди, которые обустраивают территории безвозмездно, смогут рассчитывать на ряд льгот, доступных волонтерам: оплату или компенсацию трат на питание, связь, необходимое оборудование и т. д.

Отметим, что в Башкирии действует проект «Атайсал», который позволяет на добровольной основе облагораживать малую родину.

Ранее «Башинформ» сообщал о встрече Главы Башкирии Радия Хабирова с волонтерами региона.

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