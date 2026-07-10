Центризбирком заверил списки кандидатов «Единой России» в Госдуму

Партии также разрешено открыть спецсчет для формирования избирательного фонда.
Ранее на пресс-конференции в Башинформе рассказали о предстоящих выборах в Госдуму и другие представительные органы власти. Единый день голосования назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года, также выборные мероприятия будут проходить 18 и 19 сентября.
Агитационная кампания стартует 22 августа и заканчивается с началом суток 18 сентября. Дней тишины не предусмотрено.
Все голосующие в случае необходимости могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», который позволит проголосовать по месту фактического нахождения в ближайшем участке. В том числе это может быть актуально для дачников и садоводов. Для этого нужно лишь заранее подать заявление в свою комиссию и указать желаемое место голосования.
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