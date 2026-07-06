Оперативку правительства Башкирии провел Рустам Муратов

Оперативное совещание правительства Башкортостана сегодня провел первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Глава Башкортостана Радий Хабиров покинул еженедельное совещание в ЦУРе, чтобы присутствовать на другом ВКС.

«У меня через 15 минут будет совещание по антитеррору. Поэтому, Рустам Хамитович, я вас попрошу вести», — сказал Радий Хабиров.

Добавим, сегодня Глава Башкортостана поедет в Екатеринбург, для участия в работе «Иннопрома» — крупнейшего промышленного форума.

Как сообщал Башинформ, в ряде муниципалитетов республики сменились главы администраций районов. О кадровых назначениях на оперативном совещании правительства РБ сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.