Главой администрации Хайбуллинского района Башкирии избран Ильмир Кутуев

На должность главы района претендовали четыре кандидата. По итогам голосования депутатскую поддержку получил Ильмир Мажитович Кутуев, который временно исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Хайбуллинского района.
Ильмир Мажитович поблагодарил за оказанное доверие и обратился к жителям района:
«У нас есть планы и проекты, которые уже находятся в работе. И вместе с вами, хайбуллинцы, опираясь на ваши предложения и инициативы, мы будем формировать новые. Я уверен, что вместе мы сможем добиться значительных результатов. Нам предстоит многое сделать: развивать инфраструктуру, улучшать социальные услуги, поддерживать сельское хозяйство и малый бизнес, сохранять культурное наследие и укреплять связь между поколениями».
Напомним, прежний глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов месяц назад перешел на работу в мэрию Уфы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.