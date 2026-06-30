Уфимскому юридическому институту присвоят имя Константина Толкачева

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти видного государственного деятеля, экс-председателя Госсобрания республики Константина Толкачева. Документ имеется в распоряжении информагентства «Башинформ».

В документе говорится, что правительство республики должно внести предложения по присвоению имени Константина Толкачева Уфимскому юридическому институту. Также имя Толкачева будет присвоено спортивной школе «Юность» в Янаульском районе.

В Уфе возле здания Госсобрания РБ появится памятник экс-председателю парламента республики. На Южном кладбище города установят мемориальный комплекс. Мэрии Уфы будет внесено предложение назвать именем Константина Толкачева одну из улиц столицы республики. Также будет установлена мемориальная доска на здании Госсобрания и на доме, где жил политик.

Для увековечения памяти Толкачева в республике планируется проводить ежегодные «Толкачевские чтения» по актуальным вопросам права и парламентаризма, снять документальный фильм о жизни и деятельности Толкачева, издать сборник его научных трудов. Также в Музее истории парламента Башкирии будет создана постоянная экспозиция, посвященная жизни и деятельности Толкачева.

Кроме того, в республике будет учреждена премия имени Константина Толкачева «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию Главы республики.

Напомним, Константин Толкачев ушел из жизни на 74-м году после продолжительной болезни.