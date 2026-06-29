Какие законы вступят в силу в России в июле

В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в июле 2026 года.

Защита от мошенников

Теперь банки и микрофинансовые организации смогут получать доступ к данным из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет им быстрее выявлять подозрительные операции и блокировать попытки мошенничества, например, при оформлении кредитов на чужое имя.

Кроме того, родители и опекуны смогут получать выписки по банковским счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей. Эта мера позволит взрослым контролировать, как ребенок распоряжается деньгами, и защитит его от вовлечения в сомнительные схемы или преступную деятельность.

Помимо этого повышается безопасность сделок с недвижимостью. Вводятся новые правила подтверждения личности. Теперь при подаче документов в электронном виде для регистрации прав на жилье или другой объект личность владельца будет проверяться через Единую биометрическую систему. Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также вводится ответственность за перепродажу ж/д билетов. За возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Речь идет о так называемых перекупщиках, не являющихся перевозчиками или их представителями.

Усиление контроля за мигрантами

С 10 июня введена административная ответственность за отказ от обязательного медицинского освидетельствования. А с 21 июня ужесточено уголовное наказание за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний (например, ВИЧ или туберкулеза). Нарушителей будут наказывать лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом до 3 млн рублей.

Значительно вырастут государственные пошлины за оформление документов:

Получение гражданства РФ: пошлина увеличивается в 12 раз — с 4200 до 50 000 рублей.

Разрешение на временное проживание: пошлина увеличивается в 8 раз — с 1920 до 15 000 рублей.

Вид на жительство: стоимость оформления возрастает в 5 раз — с 6000 до 30 000 рублей.

Ранее в России приняли новые меры борьбы с телефонными звонками мошенников.