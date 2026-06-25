Власти РФ утвердили цели цифровизации отрасли культуры

Правительство России опубликовало распоряжение, которым утверждается стратегия и цели цифровой трансформации сферы культуры. Согласно документу, до 2030 года нужно достичь технологического суверенитета — до 95% программного обеспечения должно быть отечественным. Ожидается внедрение ИИ для систематизации объектов культурного наследия, для визуального поиска и распознавания предметов в музейном деле.

Прежде всего усилия разработчиков направятся на развитие платформы «ГосТех», на которой базируется единая информсистема «Моя культура» и сервис «Культурное наследие народов РФ». Первая должна предоставлять агрегатор всех событий с возможностью сразу забронировать или приобрести билеты на желаемое мероприятие. Второй должен функционировать как единая система электронного учёта.

Ранее сообщали: власти Башкирии обсудили внедрение ИИ в свою работу.