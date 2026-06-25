В Уфе Радий Хабиров выразил слова благодарности Магомедсаламу Магомедову

Магомедсалам Магомедов приехал в Уфу в качестве гостя III Всероссийской детской Фольклориады, чтобы поприветствовать юных артистов из 78 регионов страны. Напомним, праздник народного искусства открылся накануне в Уфе.
«Магомедсалам Магомедалиевич — мой давний товарищ и большой друг нашей республики. В сложные времена он был Президентом Дагестана, многое сделал для развития этого многонационального региона, для укрепления в нем мира и согласия. И конечно, этот уникальный опыт сегодня очень важен в его непростой, напряженной работе, — написал на своих страницах в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Передаю Магомедсаламу Магомедалиевичу слова глубокого уважения от всей нашей республики. Сердечно благодарю за поддержку, которую он нам оказывает».
Ранее мы писали, как в Уфе прошел первый день Детской Фольклориады.
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