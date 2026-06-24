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17:33 (UTC+5), 24 Июня 2026

Хоровод, парад и звезды этно-музыки: в Уфе завершился 1-й день Фольклориады

В Уфе перед торжественной церемонией открытия III Всероссийской детской фольклориады состоялся Хоровод дружбы на площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан».

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Хоровод плавно перешел в масштабное шествие по улице Ленина. В грандиозном Параде прошли представители 78 регионов — 85 коллективов и солистов. Более тысячи юных артистов в ярких национальных костюмах прошли по центральной улице города Ленина. Они продемонстрировали всё многообразие культурного ландшафта страны — от Калининграда до Камчатки, от арктических территорий до южных рубежей.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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Атмосферу всенародного праздника на Советской площади в ожидании участников поддерживал мультиинструменталист и диджей Марат Татурас. Его выступление задало динамичный тон всему мероприятию, органично соединив этнические мотивы с современным звучанием.

Центральным событием церемонии стала вокально-хореографическая постановка. Её сюжет построен на метафоре «волшебной книги», в которой собраны сказки, легенды и песни всех народов России. Этот образ символизирует бережное сохранение культурной памяти, передаваемой из поколения в поколение. Зрители совершили путешествие в мир героического эпоса «Урал-батыр» и увидели параллели между башкирскими и русскими преданиями, подчеркивающими многовековую дружбу и взаимопроникновение культур. На протяжении столетий они обогащали друг друга и стали основой единства многонационального народа России.

В масштабной постановке задействованы Национальный оркестр народных инструментов РБ, Государственный ансамбль кураистов РБ и Государственная академическая хоровая капелла им. Т. Сайфуллина. Зрителей поприветствовали хедлайнеры Фольклориады, популярные исполнители этнической музыки республики — «AY YOLA», «Хазина», «Узорица», «Zainetdin» и народные артисты РБ Алена Завьялова и Александр Петров. Их выступления продемонстрировали преемственность поколений.

Дружбе народов была посвящена вокально-хореографическая зарисовка «В семье единой». Зрителей, собравшихся на Советской площади, познакомили с яркими образцами русской, башкирской, татарской, марийской, чувашской, удмуртской, мордовской и кавказской культур.

Первый день Всероссийской детской Фольклориады отметился обширной концертной программой участников. Зрителям представили яркий калейдоскоп фольклорных традиций 19 регионов. Свои номера продемонстрировали коллективы и солисты из Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Марий-Эл, Удмуртии, Тывы, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Амурской, Забайкальского, Камчатского, Пермского края, Москвы и Башкортостана. Каждый регион рассказал свою уникальную историю через танец, музыку и народную песню. Зрители увидели обрядовые постановки, инструментальные композиции и аутентичные песенные программы, которые бережно хранятся в каждом уголке страны.

Открытие Фольклориады завершилось ярким выступлением заслуженной артистки России Марины Девятовой.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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Учредителями фестиваля выступают правительство Российской Федерации, министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова. Организаторы — министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова, правительство Республики Башкортостан, министерство культуры РБ и Республиканский центр народного творчества.

Об официальной части церемонии читайте в предыдущем материале «Башинформа».

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