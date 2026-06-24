Хоровод, парад и звезды этно-музыки: в Уфе завершился 1-й день Фольклориады

Хоровод плавно перешел в масштабное шествие по улице Ленина. В грандиозном Параде прошли представители 78 регионов — 85 коллективов и солистов. Более тысячи юных артистов в ярких национальных костюмах прошли по центральной улице города Ленина. Они продемонстрировали всё многообразие культурного ландшафта страны — от Калининграда до Камчатки, от арктических территорий до южных рубежей.
Атмосферу всенародного праздника на Советской площади в ожидании участников поддерживал мультиинструменталист и диджей Марат Татурас. Его выступление задало динамичный тон всему мероприятию, органично соединив этнические мотивы с современным звучанием.
Центральным событием церемонии стала вокально-хореографическая постановка. Её сюжет построен на метафоре «волшебной книги», в которой собраны сказки, легенды и песни всех народов России. Этот образ символизирует бережное сохранение культурной памяти, передаваемой из поколения в поколение. Зрители совершили путешествие в мир героического эпоса «Урал-батыр» и увидели параллели между башкирскими и русскими преданиями, подчеркивающими многовековую дружбу и взаимопроникновение культур. На протяжении столетий они обогащали друг друга и стали основой единства многонационального народа России.
В масштабной постановке задействованы Национальный оркестр народных инструментов РБ, Государственный ансамбль кураистов РБ и Государственная академическая хоровая капелла им. Т. Сайфуллина. Зрителей поприветствовали хедлайнеры Фольклориады, популярные исполнители этнической музыки республики — «AY YOLA», «Хазина», «Узорица», «Zainetdin» и народные артисты РБ Алена Завьялова и Александр Петров. Их выступления продемонстрировали преемственность поколений.
Дружбе народов была посвящена вокально-хореографическая зарисовка «В семье единой». Зрителей, собравшихся на Советской площади, познакомили с яркими образцами русской, башкирской, татарской, марийской, чувашской, удмуртской, мордовской и кавказской культур.
Первый день Всероссийской детской Фольклориады отметился обширной концертной программой участников. Зрителям представили яркий калейдоскоп фольклорных традиций 19 регионов. Свои номера продемонстрировали коллективы и солисты из Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Марий-Эл, Удмуртии, Тывы, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Амурской, Забайкальского, Камчатского, Пермского края, Москвы и Башкортостана. Каждый регион рассказал свою уникальную историю через танец, музыку и народную песню. Зрители увидели обрядовые постановки, инструментальные композиции и аутентичные песенные программы, которые бережно хранятся в каждом уголке страны.
Открытие Фольклориады завершилось ярким выступлением заслуженной артистки России Марины Девятовой.
Учредителями фестиваля выступают правительство Российской Федерации, министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова. Организаторы — министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова, правительство Республики Башкортостан, министерство культуры РБ и Республиканский центр народного творчества.
Об официальной части церемонии читайте в предыдущем материале «Башинформа».
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