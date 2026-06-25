Заседание парламента Башкирии без Толкачева и Хусаинова. Кто его ведет?

Сегодня в Госсобрании – Курултае Башкирии проходит 34-е заседание депутатов. Это первое заседание регионального парламента после ухода из жизни его бессменного спикера Константина Толкачева. Напомним, его не стало после продолжительной болезни 4 мая.

Заседание ведет заместитель председателя Госсобрания Илшат Тажитдинов. Исполняющим обязанности председателя Курултая РБ, как ранее писал «Башинформ», назначили вице-спикера Салавата Хусаинова. Но сегодня он отсутствует по уважительной причине. Парламентарий во время командировки в Нижний Новгород получил травму. Он был гостем на фестивале народных видов спорта. Во время матча по игре в килу (русская игра в мяч) в Салавата Хусаинова влетел один из спортсменов. Его отвезли в местную больницу, где прооперировали. Как сообщил ранее «Башинформу» сам депутат, сейчас он долечивается в Уфе.