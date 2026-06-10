Салават Хусаинов рассказал «Башинформу» о своей травме

В ряде СМИ Нижегородской области прошла информация о том, что и. о. председателя Госсобрания Башкортостана Салават Хусаинов получил серьезную травму в ходе визита в Нижний Новгород, в связи с чем в трудинспекцию области поступило заявление. Информационное агентство «Башинформ» связалось с депутатом и получило его эксклюзивный комментарий: «Еду в Уфу, всё в порядке. Буду долечиваться уже там».
По его словам, он приехал в Нижний Новгород на заседание Совета законодателей ПФО. Участников мероприятия в качестве зрителей пригласили на фестиваль народных видов спорта. Во время матча по игре в килу (русская игра в мяч) в Салавата Хусаинова влетел один из спортсменов. В результате башкирский парламентарий получил травму. Его отвезли в местную больницу, где прооперировали.
В разговоре с журналистом агентства Салават Хусаинов подчеркнул, что никого не винит в случившемся. То, что произошло — случайность. Депутат поблагодарил медиков Нижнего Новгорода за профессионализм и сказал, что параллельно с лечением намерен продолжать работать.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.