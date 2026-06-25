Госкомитет Башкирии по ЧС предупредил о подъеме уровня воды на реках

В госкомитете РБ по ЧС, ссылаясь на данные БашУГМС, предупредили о том, что в ближайшие дни до 28 июня прогнозируются дожди различной интенсивности, в результате чего возможен подъем уровня воды на малых, степных и горных реках.

При планировании отдыха у воды и туристических маршрутов граждан просят соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными. В результате интенсивных осадков в июне текущего года уровень рек по республике вырос в среднем на несколько десятков сантиметров.

Между тем в режиме реального времени уровень рек возможно отслеживать на сайте госкомитета РБ по ЧС.

Ранее жителей Башкирии предупредили о возможных подтоплениях.