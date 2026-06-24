Владимир Путин направил приветствие участникам Детской Фольклориады в Уфе

Вот что говорится в приветствии президента, которое опубликовано на официальном сайте Кремля:

«Дорогие друзья! Приветствую вас в Уфе, на III Всероссийской детской фольклориаде, которая проходит в рамках проведения Года единства народов России.

Символично, что идея проведения этого замечательного праздника дружбы и творческого общения родилась здесь, в Башкортостане, и сегодня столица многонациональной, гостеприимной республики радушно встречает более тысячи юных талантов из разных регионов нашей огромной страны.

Подчеркну, мы искренне дорожим нашим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, уделяем приоритетное внимание вопросам сбережения уникальных традиций и обычаев народов, живущих в России, гордимся их ярким, самобытным искусством. И потому отрадно, что ваш замечательный проект вызывает искренний интерес у представителей подрастающего поколения и с каждым годом расширяет круг участников

Уверен, что III Всероссийская детская фольклориада пройдёт с большим успехом, познакомит зрителей с выступлениями фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов, подарит всем добрые, незабываемые впечатления. И конечно, послужит продвижению в обществе, и особенно среди молодёжи, ценностей нашей многонациональной культуры.

Желаю вам вдохновения и всего наилучшего. Владимир Путин».

Напомним, Детская Фольклориада объединила более 1100 юных участников из 80 регионов страны. Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.