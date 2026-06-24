В Уфе новый заместитель мэра

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании в мэрии озвучил новое кадровое назначение. С 22 июня на должность заместителя руководителя городской мэрии назначен Искандар Саньяров. Он будет курировать вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров.
Искандар Фанзилович родился 24 января 1977 года в деревне Алайгирово Кармаскалинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История». Трудовую деятельность начал в образовательных учреждениях Уфы: работал учителем истории, заместителем директора по учебной работе. Далее трудился на муниципальной и государственной службе: главным специалистом отдела по гуманитарным вопросам, заместителем начальника информационно-аналитического отдела администрации Уфы; главным специалистом отдела по вопросам общественно-политического развития, главным консультантом информационно-аналитического отдела администрации Президента РБ; начальником информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района Уфы; советником, главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления Управления Главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Последние 10 лет занимал должность заместителя начальника Управления Главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями — заведующего отделом по работе с органами местного самоуправления.
Ранее Башинформ сообщал об увольнении начальника правового управления Руслана Исмагилова.
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