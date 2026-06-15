Из мэрии Уфы ушел еще один чиновник

В администрации Уфы продолжаются кадровые изменения. С должности ушел начальник правового управления Руслан Исмагилов. Информацию «Башинформу» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Руслан Ильдусович занял пост в июле прошлого года. О нем известно, что родился в Янауле в 1982 году. Окончил гуманитарно-юридический колледж в Ижевске по специальности «Правоведение» и Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Отметим, что это уже третья отставка среди руководителей уфимской администрации за последнее время. Ранее ушли с поста заместители главы администрации Агарагим Кагиргаджиев и Рустам Хазиев. Также с 1 июня исполняющим обязанности мэра стал Рустам Шарипов, ранее возглавлявший администрацию Хайбуллинского района.