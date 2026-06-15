Из мэрии Уфы ушел еще один чиновник

В администрации Уфы продолжаются кадровые изменения. С должности ушел начальник правового управления Руслан Исмагилов. Информацию «Башинформу» подтвердили в пресс-службе мэрии.
Напомним, Руслан Ильдусович занял пост в июле прошлого года. О нем известно, что родился в Янауле в 1982 году. Окончил гуманитарно-юридический колледж в Ижевске по специальности «Правоведение» и Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Отметим, что это уже третья отставка среди руководителей уфимской администрации за последнее время. Ранее ушли с поста заместители главы администрации Агарагим Кагиргаджиев и Рустам Хазиев. Также с 1 июня исполняющим обязанности мэра стал Рустам Шарипов, ранее возглавлявший администрацию Хайбуллинского района.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.