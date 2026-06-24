Обновлен состав Совета при Главе РБ по повышению качества жизни граждан

Документ подписан Главой республики Радием Хабировым и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. Указ вступает в силу со дня его подписания, с 22 июня 2026 года.

«Ввести в состав Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам повышения качества жизни: Ахмадуллину Э.Р. — председателя Общественной палаты РБ (по согласованию); Верещагину С. М. — министра предпринимательства и туризма РБ; Воронежского А.В. — министра внутренних дел по РБ (по согласованию); Кабанову О.Н. — министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ; Климина К.Д. — министра торговли и услуг РБ; Мустафину С. А. — председателя Госкомитета РБ по науке и высшему образованию; Рамазанова К.Н. — президента Академии наук РБ; Смирнова В.А. — временно исполняющего обязанности руководителя — главного эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ „Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ“ (по согласованию); Шайхисламова Ф.Р. — исполняющего обязанности министра культуры РБ; Шарафутдинова М.И. — министра лесного хозяйства РБ», — говорится в указе руководителя региона.

И, наоборот, выведены из состава Совета Аскаров А.А., Ахметвалеев И.Р., Иванова Л.Х., Савичева В.Л., Сафронова Е.В. и Шафикова А.И.

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