ВС Башкирии поставил точку в жутком убийстве, подтвердив вердикт присяжных

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2024 года двое мужчин из-за личной неприязни избили своего знакомого. Они били его по голове и конечностям тупым предметом. От полученных травм потерпевший скончался.

Коллегия присяжных единогласно признала подсудимых виновными и указала, что они не заслуживают снисхождения. На этом основании суд назначил им наказание по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»: один получил 11 лет лишения свободы; второй — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Верховный суд согласился с прокуратурой, что назначенное наказание является справедливым и соразмерным тяжести преступления. Приговор вступил в законную силу.

Ранее другой житель Башкирии избил подростка мотошлемом.